На Алтае девять экс-полицейских получили от 8 до 15 лет за взятки и хищения

БАРНАУЛ, 12 июл — РИА Новости. Суд Барнаула приговорил к длительным срокам лишения свободы девять бывших полицейских, виновных в многочисленных должностных преступлениях, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в декабре 2013 и январе 2014 года полицейские применяли насилие и спецсредства, принуждали жителей передавать им взятки, угрожая сфальсифицировать доказательства их причастности к хранению и сбыту наркотиков.

"Выявлено более 20 фактов фальсификации ими материалов о сбыте наркотиков в отношении жителей, которые необоснованно были привлечены к ответственности. Выявлены 15 случаев хищения средств федерального бюджета на сумму более 200 тысяч рублей, предназначенных на компенсацию командировочных расходов", — говорится в сообщении.

Суд в зависимости от роли и участия в преступлениях приговорил их к лишению свободы сроком от 8 до 15 лет в колониях общего и строгого режимов. Также они обязаны выплатить штрафы — от 700 тысяч до 1,2 млн рублей.

СК РФ отмечает, что следователи и сотрудники проделали по уголовному делу большую работу, объем дела составил более 80 томов. Всего сотрудники ФСБ проанализировали около 60 сложных судебных экспертиз и допросили более 200 человек.