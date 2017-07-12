Германия экстрадировала в Россию обвиняемого в убийстве в Мордовии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве посетителя ресторана в Саранске в Мордовии экстрадирован из Германии, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что обвиняемый подрался с посетителем одного из саранских ресторанов. В ходе конфликта фигурант застрелил оппонента, а затем скрылся.

"Сегодня, удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче, компетентными органами ФРГ обвиняемый в совершении убийства Денис Горшенин 1978 г. р. передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для его экстрадиции в г. Москву", — сказала Волк.