В Ингушетии погиб мужчина, отравившись продуктами горения

НАЛЬЧИК, 12 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще трое, включая двух подростков, попали в больницу в Сунженском районе Ингушетии после отравления продуктами горения бензогенератора, сообщил РИА Новости в среду источник в экстренных службах региона.

"Вечером во вторник в подвальном помещении магазина в городе Карабулак был обнаружен труп 65-летнего местного жителя. По предварительным данным, он скончался от отравления продуктами горения бензинового генератора, который был установлен в подвале", — сказал собеседник агентства.

По его данным, с признаками отравления в больницу были доставлены еще три человека, в том числе два 15-летних подростка.

По факту происшествия проводится расследование.