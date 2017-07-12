В Иваново четырехлетняя девочка выпала из окна, пытаясь позвать котенка

ВОРОНЕЖ, 12 июл — РИА Новости. Четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Иваново, пытаясь подозвать котенка, и осталась жива, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Вчера днем в одной из квартир дома 122 по улице 9-я Сосневская областного центра женщина оставила свою четырехлетнюю дочку дома одну, отправившись на поиски работы", — говорится в сообщении. По данным следствия, девочка увидела в окно котенка и решила его позвать, выглянув в форточку.

"Не удержавшись, ребенок упал с высоты пятого этажа. С сотрясением головного мозга и ушибами девочка госпитализирована в ОБУЗ "Ивановская областная детская клиническая больница". Жизни ребенка ничего не угрожает", — сообщает следствие. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Котова, ребенок упал на мокрую после дождя землю.