"Кировский тракторный завод" продолжит работу в обычном режиме после пожара

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. "Петербургский тракторный завод" продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на произошедший в одном из цехов крупный пожар, сообщает пресс-служба завода.

Пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров произошел в среду в цехе по сборке коробок передач. На место ЧП вылетали вертолеты, рабочие были эвакуированы, пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти.

"В основном пострадали второстепенные участки, выведенные ранее из основного производства на реконструкцию. На ритмичность работы Петербургского тракторного завода ЧП не повлияет, так как у предприятия есть производственные заделы. После восстановления электролиний производственный процесс будет осуществляться в полном объеме", — говорится в сообщении завода.

"Петербургский тракторный завод" (дочернее предприятие компании "Кировский завод") — единственный в России производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Завод серийно производит восемь модификаций сельскохозяйственных тракторов серии К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 428 л.с. и 17 видов дорожно-строительных и специальных машин. Предприятие является основоположником отечественного серийного тракторостроения. Коллектив завода составляет около 2,5 человек.