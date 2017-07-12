Бывшего полицейского, застрелившего экс-супругу под Ростовом, арестовали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Бывший полицейский Сергей Кадацкий, устроивший стрельбу на трассе под Ростовом, в результате которой погиб один человек, а другой госпитализирован в тяжелом состоянии, арестован на два месяца, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

Бывший полицейский, по версии следствия, на трассе Ростов-Таганрог несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека — мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый был задержан спустя два часа. Установлено, что в машине находились его бывшие жена и тесть.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Сергею Кадацкому сроком на два месяца", — пояснила Гагалаева.

Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" и "покушение на убийство". В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, в том числе и орудия преступления. Бывший тесть подозреваемого прооперирован, но до сих пор находится в тяжелом состоянии.-0-