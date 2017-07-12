Суд в Ульяновске вынес приговор женщине, чьи дети погибли при пожаре

САМАРА, 12 июл — РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к 1,5 годам колонии женщину, чьи дети погибли при пожаре, сообщает пресс-служба СК РФ.
Женщину признали виновной по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
По данным следствия, 2 марта 2017 года осужденная оставила закрытыми в частном доме в селе Старый Уренбаш Чердаклинского района Ульяновской области своих малолетних детей – двух мальчиков 7 и 4 лет и 2-летнюю девочку, а сама на продолжительное время покинула жилище. Пока дети находились без присмотра, в доме произошло возгорание неустановленного источника открытого огня, в результате чего возник пожар, в котором погибли находившиеся в доме дети.
Пожар произошел в селе Старый Уренбаш на северо-востоке Ульяновской области 2 марта. После тушения пожара в жилом доме были обнаружены тела двух мальчиков и девочки. По информации СК, дети жили в частном доме с родителями, которых в тот момент не было рядом. Четвертый ребенок в этот момент был в школе. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.