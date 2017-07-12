В Казани отложили рейс до Антальи из-за повреждения стойки шасси самолета

КАЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Самолет авиакомпании "Атлас-Глобал" повредил стойку шасси во время буксировки в аэропорту Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 13.20 мск 12 июля от диспетчера международного аэропорта "Казань" поступило сообщение об авиационном инциденте: во время буксировки самолета "Аэробус-321" рейс № 6944 Казань-Анталья авиакомпании "Атлас-Глобал" экипаж ошибочно включил ручной тормоз. В результате повредилась передняя стойка шасси", — говорится в сообщении.

По информации МЧС, пассажиры в количестве 211 человек были доставлены в зал ожидания аэропорта. Администрацией авиакомпании "Атлас-Глобал" решается вопрос о доставке пассажиров в ближайшее время в пункт назначения.