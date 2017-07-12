В Москве отец до смерти избил двухлетнего ребенка

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти двухлетнего ребенка на западе Москвы, скончавшегося на следующий день после того, как его избил отец, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Утром 10 июля 29-летний мужчина нанес несколько ударов двухлетнему сыну своей сожительницы. На следующий день ребенок скончался от полученных повреждений, рассказала собеседница агентства.

По словам матери мальчика, мужчина был его биологическим отцом.

Мужчину задержали, против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.