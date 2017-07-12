Водитель, сбивший насмерть ребенка в Сочи, получил 3,5 года колонии

СОЧИ, 12 июл — РИА Новости. Хостинский районный суд Сочи приговорил водителя, сбившего в апреле трех детей, один из которых позже скончался в больнице, к 3,5 года колонии-поселения, рассказала в среду РИА Новости старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СК по региону Наталья Смяцкая.
"Водитель был осужден на 3,5 года колонии-поселения, а также лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством на три года", — сообщила Смяцкая.
Мужчина был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего пешехода.