Суд продлил арест председателя Татфондбанка

КАЗАНЬ, 12 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Приволжский районный суд Казани в среду продлил еще на три месяца — до 16 октября — срок содержания под стражей председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщил РИА Новости представитель суда.

Мусин был заключен под стражу Советским районным судом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану, по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани.

"Срок содержания Мусина под стражей продлен до 16 октября. Ходатайство следствия о продлении меры пресечения рассматривалось без участия Мусина", — сказал собеседник агентства.

По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк". Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 миллиарда рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 миллиарда рублей).

Позднее в отношении Мусина было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество.

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка, по состоянию на 1 февраля 2017 года, составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.