В Орле мать продала ребенка бездетной женщине

БРЯНСК, 12 июл – РИА Новости. Жительница Орла, родившая ребенка для своей бездетной знакомой за 80 тысяч рублей, пойдет вместе с ней под суд за куплю-продажу человека и мошенничество при получении пособий на ребенка, сообщает прокуратура региона.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, жительница Орла, не имеющая возможности родить ребенка, договорилась со своей беременной знакомой о продаже ей новорожденного за 80 тысяч рублей. При этом беременная женщина встала на медицинский учет по документам приятельницы. В роддоме она также предоставила паспорт женщины, которой она решила продать младенца. Родившемуся ребенку в итоге оформили свидетельство о рождении с данными "покупательницы". Биологическая мать получила вознаграждение, а женщина, купившая ребенка, незаконно получила от государства пособия по беременности и родам.

Когда афера вскрылась, в отношении женщин было возбуждено уголовное дело по статьям "купля-продажа человека" и "мошенничество при получении выплат".

Отмечается, что обеих женщин ждет суд, а в отношении медиков, не заметивших подмены пациентки, возбуждено уголовное дело.