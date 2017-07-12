В МЧС рассказали о возможных причинах пожара на Кировском заводе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Причиной пожара, который произошел на тракторном производстве на Кировском заводе в Петербурге могло стать нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

МЧС сообщило о пожаре в среду около полудня. Возгорание произошло в производственном здании "Петербургского тракторного завода" (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод"). На место ЧП вылетели вертолеты Ка-32 и Ми-8. По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. Рабочие из горящего цеха были эвакуированы, пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти существующих. В 13.35 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.

"Предварительной причиной пожара стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ", — сказал Аникин, уточнив, что к подобным работам относится, в частности, резка конструкций.

Он подтвердил, что горение локализовано на площади 1 тысяча квадратных метров. "В настоящее время… работаем по номеру 2, идет проливка", — отметил он.

© Фото : Мегаполис Пожар на Кировском заводе в Петербурге. 12 июля 2017 © Фото : Мегаполис Пожар на Кировском заводе в Петербурге. 12 июля 2017

Глава ГУ МЧС добавил, что в ходе пожара произошло обрушение кровли площадью 400 квадратных метров, погибших и пострадавших нет. "Ни погибших, ни пострадавших нет ни среди работников завода, ни среди представителей экстренных служб", — сказал он.

По словам Аникина, в настоящее время в ликвидации ЧП задействовано 119 человек и 32 единицы техники, а также пожарный поезд и два вертолета.

"Ситуация полностью под контролем", — резюмировал он.