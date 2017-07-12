На "Кировском заводе" в Петербурге ликвидировали открытое горение

Ликвидация пожара на Кировском заводе в Петербурге. 12 июля 2017

Ликвидация пожара на Кировском заводе в Петербурге. 12 июля 2017

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге, общая площадь обрушения кровли составила порядка 10 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В 14.45 ликвидация открытого горения. Общая площадь обрушения – 10 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании в производственном здании "Петербургского тракторного завода" (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод") на площади 1000 квадратных метров и вылете на место ЧП вертолетов Ка-32 и Ми-8. По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. Рабочие из горящего цеха были эвакуированы, пострадавших нет, отметили в пресс-службе завода.