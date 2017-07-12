Семья Немцова сомневается в виновности одного из подсудимых, заявил адвокат

На заседании Мосгорсуда по делу об убийстве Немцова. Архивное фото

На заседании Мосгорсуда по делу об убийстве Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Родственники Бориса Немцова не уверены в виновности подсудимого Хамзата Бахаева, несмотря на решение присяжных, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

"Мы считаем, что виновность Бахаева не доказана", — сказал адвокат Вадим Прохоров. Эту же точку зрения защита выражала и перед вынесением вердикта.

Ранее с просьбой об оправдании Бахаева к судье обратился адвокат Заурбек Садаханов. По его словам, "законодательство позволяет судье, несмотря на обвинительный вердикт, оправдать подсудимого, который явно не причастен к данному преступлению".

Прокуратура в свою очередь считает его вину доказанной и требует приговорить к 17 годам колонии.

На скамье подсудимых находятся киллер Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении ряда неустановленных лиц.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.