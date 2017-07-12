Сложность пожара на "Кировском заводе" в Петербурге снизили до 1 уровня

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Номер сложности крупного пожара на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге понижен с третьего до первого, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в производственном здании "Петербургского тракторного завода" (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод") на площади 1000 квадратных метров и вылете на место ЧП вертолетов Ка-32 и Ми-8. По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. Рабочие из горящего цеха были эвакуированы, пострадавших нет, отметили в пресс-службе завода.

В 11.55 пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти существующих. В 13.35 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Борьбу с огнем сейчас ведут 25 боевых расчетов — всего 115 человек.

"В 14.20 ранг сложности понижен до первого номера", — сказал собеседник агентства.

Петербургский тракторный завод – дочернее предприятие ОАО "Кировский завод", родоначальник отечественного тракторостроения. В июле 2017 года исполняется 55 лет со дня выпуска первого серийного трактора "Кировец", главного бренда ПТЗ. Сейчас завод серийно производит 8 модификаций "Кировца" и другие специальные машины. В структуре завода пять основных цехов, общая площадь производственных и логистических помещений составляет около 150 000 кв.м.