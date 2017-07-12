В Свердловской области проверяют информацию об избиении детей в санатории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Свердловская полиция начала проверку информации об избиении детей старшими ребятами в санатории "Руш" в городе Нижний Тагил, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в СМИ появился комментарий матери 13-летнего подростка, который отдыхал в этом санатории. По словам матери, старшие дети избивали ее ребенка и других детей ногами и бутылью от кулера. Ребенок был госпитализирован.

"В дежурную часть ОВД города Невьянск по данному факту поступило заявление. Оно зарегистрировано. Собранный материал полицейские в ближайшее время направят в Нижний Тагил по месту совершения преступления. К выяснению обстоятельств произошедшего подключатся также инспекторы ПДН Нижнего Тагила. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", — сказал Горелых.

Он добавил, что полиция уже выехала на место инцидента. "Впрочем, отмечу, что сотрудники полиции Нижнего Тагила, не дожидаясь официального поступления материала от коллег из Невьянска, выехали на место происшествия для выяснения более подробных и точных обстоятельств случившегося", — заявил представитель полицейского главка.