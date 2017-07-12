Под Белгородом бездомный нашел тело младенца в мусорном баке

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Бездомный в Белгородской области обнаружил в мусорном контейнере тело новорожденной девочки, следственные органы проводят проверку, сообщила РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 11 июля 2017 года в правоохранительные органы Старого Оскола поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке в районе пятиэтажного жилого дома… тела новорожденного ребенка женского пола. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено", — рассказала собеседница, уточнив, что тело обнаружил мужчина без определенного места жительства.

Собеседница отметила, что по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время медики выясняют причину и дату смерти ребенка.