Пожар на "Кировском заводе" в Петербурге локализовали

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Крупный пожар на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в производственном здании на площади 1000 квадратных метров и вылете на место ЧП вертолетов Ка-32 и Ми-8. Рабочие из горящего цеха были эвакуированы, пострадавших нет, отметили в пресс-службе завода.

"В 13.35 пожар локализован на площади 1000 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По данным Северо-Западного регионального центра МЧС РФ, горит здание размером 500 на 200 метров. В 11.55 пожару присвоен третий ранг сложности из пяти существующих. Борьбу с огнем сейчас ведут 25 боевых расчетов — всего 115 человек.

"Кировский завод" — один из крупнейших российских промышленных холдингов машиностроительного профиля, включен в перечень системообразующих предприятий РФ. Производственные и инфраструктурные объекты холдинга расположены в Санкт-Петербурге на участке площадью свыше 180 гектаров, в Ленинградской области и на юге России. На "Кировском заводе" работает свыше шести тысяч сотрудников.