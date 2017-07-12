Полонский назвал свое освобождение важным сигналом бизнесу

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский назвал важным сигналом профессиональному сообществу в России своё освобождение и раскритиковал практику сажать бизнесменов в СИЗО на время следствия и суда.

"Нигде в мире за ненасильственные преступления не сажают до обвинительного суда, над этим у нас ещё надо работать. Но мой приговор — это важное решение для всех предпринимателей. Это очень показательное сегодня решение, от него зависит будущее страны. Но я не буду говорить, что я думаю —если я буду говорить, что я думаю, вам станет грустно", — сказал бизнесмен журналистам после освобождения.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности.

Прокурор попросил суд признать Полонского виновным по двум эпизодам мошенничества (часть 4 статьи 159) и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Бизнесмен обвинялся в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ.