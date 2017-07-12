Площадь пожара на Кировском заводе в Петербурге достигла тысячи "квадратов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Площадь пожара в цехе тракторного производства на Кировском заводе в Петербурге увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время площадь горения в одноэтажном цехе тракторного производства размером 500 на 200 метров и высотой 20 метров увеличилась до 1 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечены 119 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС РФ – 104 человека и 22 единицы техники. Для ликвидации пожара вылетел пожарно-спасательный вертолет Ка-32. Также в случае необходимости в готовности к вылету находится вертолет Ми-8.