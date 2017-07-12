Под Астраханью мальчик впал в кому после падения на него футбольных ворот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Восьмилетний мальчик впал в кому после падения на него футбольных ворот в селе Джанай Астраханской области, говорится в сообщении СУСК РФ по региону.

"Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту падения футбольных ворот на восьмилетнего ребенка", — говорится в сообщении.

По версии следствия, несколько детей играли в футбол на детской спортивной площадке в селе Джанай. Во время игры, как сообщают, на одного из мальчиков упали незакрепленные в грунте металлические футбольные ворота. В результате происшествия он получил закрытую черепно-мозговую травму и в настоящее время находится в коме.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.