Пожар в ткацком цехе под Иваново ликвидировали

ВОРОНЕЖ, 12 июл — РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в ткацком цехе города Наволоки Ивановской области, сообщил в среду РИА Новости представитель главного управления МЧС региона.

Трехэтажное здание ткацкого цеха загорелось в среду около 10.40 мск на площади порядка 400 квадратных метров в городе Наволоки Кинешемского района Ивановской области. Из горящего здания эвакуировали 50 человек. В 11.15 мск очаг пожара был локализован.

"В 12.10 (мск) — ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства. По его словам, горели чердак и кровля здания.