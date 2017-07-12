Площадь пожара на Кировском заводе в Петербурге возросла до 400 "квадратов"

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Площадь пожара в одноэтажном производственном здании на территории "Кировского завода" в Санкт-Петербурге возросла до 400 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель городского главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании в вентиляционном канале на площади 50 квадратных метров.

"Площадь пожара составляет 400 квадратных метров. В готовность к применению приведены два вертолета", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 20 боевых расчетов — всего 100 человек.

"Кировский завод" — один из крупнейших российских промышленных холдингов машиностроительного профиля, включен в перечень системообразующих предприятий РФ. Производственные и инфраструктурные объекты холдинга расположены в Санкт-Петербурге на участке площадью свыше 180 га, в Ленинградской области и на юге России. На "Кировском заводе" работает свыше 6 тысяч сотрудников.