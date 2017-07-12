Сибиряк проведет три года в колонии за отрезанное ухо собутыльника

НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии мужчину, который в гневе отрезал ухо знакомому, сообщает прокуратура региона.

"Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого Самира Мехдизаде", — говорится в сообщении. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По данным ведомства, вечером 7 января 2017 года Мехдизаде, распивая спиртное со своим знакомым, ударил его деревянным стулом по телу и лицу, в результате чего сломал кости носа и несколько ребер. После этого, взяв кухонный нож, отрезал потерпевшему левую ушную раковину, добавляет прокуратура.

"Суд приговорил Мехдизаде к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — добавили в ведомстве.