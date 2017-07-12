В Пскове осудили экс-полицейских за то, что они избивали задержанных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. Суд приговорил бывших сотрудников транспортной полиции в Пскове к различным срокам лишения свободы от 3,5 года до 3 лет и 8 месяцев за то, что они избивали своих жертв и оставляли их без одежды в лесу, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ в среду.

Как установило следствие, в августе 2011 года оперуполномоченные отделения уголовного розыска Псковского линейного отдела МВД России на транспорте Александр Семенов и Дмитрий Михайлов, а также сотрудник автохозяйства этого же отдела Александр Ткаченко незаконно задержали жителя Пскова и избили его. После этого они доставили мужчину в отдел полиции, где продолжили применять насилие, требуя предоставить им необходимую информацию, в затем вывезли его в лес, где оставили без одежды.

В августе 2011 года Семенов, Михайлов и Ткаченко незаконно задержали еще трех жителей Пскова. По данным следствия, по указанию начальника отделения уголовного розыска Даниила Никитина они вывезли потерпевших в лесной массив в Пскове, где избили и незаконный досмотрели их личных вещей.

"При этом Никитин, которого поддержали указанные сотрудники полиции, потребовал от одного из потерпевших передать деньги в сумме 50 тысяч рублей… В последующем сотрудники полиции вывезли потерпевшего в лес, где оставили его, предварительно сняли с указанного потерпевшего одежду", — отмечает СУСК.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как уточняет следственное управление, обвиняемые долго не признавали вину и затягивали рассмотрение уголовного дела, однако после исследования судом доказательств по делу уволились из органов внутренних дел и в суде признали вину.

"Суд, учитывая раскаяние обвиняемых, признал их виновными в совершении указанных преступлений, назначив Александру Семенову, Дмитрию Михайлову, Александру Ткаченко наказание в размере 3 лет и 8 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года и 8 месяцев… Даниилу Никитину назначено наказание в размере 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев", — информирует СУСК.

Осужденных также лишили права занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителей власти на срок от 2 до 3 лет.