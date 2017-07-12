Под Иваново горит ткацкий цех

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Трехэтажное здание ткацкого цеха загорелось в среду днем на площади порядка 400 квадратных метров в городе Наволоки Кинешемского района Ивановской области, из горящего здания эвакуированы 50 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Промышленная горит чердачное помещение трехэтажного здания ткацкого цеха по производству хлопчатобумажных тканей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Технологический процесс предприятия остановлен, из здания выведены 50 человек. Горящий цех принадлежит ООО "ХБК" Навтекс".

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, очаг пожара удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 19 единиц техники – всего 50 человек.

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