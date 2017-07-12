Мосгорсуд оставил под арестом имущество мачехи экс-главы Марий Эл Маркелова

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под арестом оформленное на ряд компаний имущество Татьяны Маркеловой, которая, по данным СМИ, является мачехой обвиняемого в получении взятки в 235 миллионов рублей экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил оставить без изменений постановление Басманного суда от 27 апреля 2017 года о наложении ареста на имущество Маркеловой Татьяны Ивановны", — сказала судья.

По словам судьи, до 12 июля Басманным судом наложен арест на имущество Татьяны Маркеловой, так как это имущество могло быть получено преступным путем Леонидом Маркеловым, и на это решение суда подан ряд апелляционных жалоб.

В своей апелляционной жалобе, озвученной на заседании, компания "12 регион" считает постановление суда необоснованным, просит отменить арест имущества Маркеловой, оформленной на телекомпанию. О том же просили представители еще двух компаний, на которые оформлено имущество Маркеловой

По данным защиты, стоимость 89 арестованных объектов недвижимости компании "12 регион" – свыше 549 миллионов рублей — превышает максимальный размер компенсации, которая может быть потребована от Маркелова с учетом предъявленных обвинений; судья при рассмотрении апелляционной жалобы приобщила эти данные к делу. Большая часть этих объектов, по данным защиты, приобретена до 2015 года, до того периода, в течение которого Маркелов якобы совершил преступления.

Следственный комитет возбудил против Маркелова и его предполагаемых соучастников уголовное дело по статьям "Получение взятки", "Дача взятки", "Посредничество во взяточничестве". Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Предполагаемому взяткодателю — депутату Кривашу — заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.