Оператору трамваев в Ростове-на-Дону не будут отключать электричество

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл — РИА Новости, Иван Капустин. Трамваи в Ростове-на-Дону продолжат работать в штатном режиме, так как гарантирующий поставщик электроэнергии в Ростовской области, компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону", не будет прекращать поставки оператору трамвайных перевозок в городе, говорится в сообщении компании-поставщика.

Ранее сообщалось, что "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 12 июля прекратит поставки оператору трамвайных перевозок в городе из-за долга свыше 29 миллионов рублей более чем за 5 месяцев. МУП Ростовская транспортная компания" (обеспечивает перевозки пассажиров электротранспортом) подтвердила, что уведомление поставщика электроэнергии получено. Уже в среду, 12 июля, представитель компании-поставщика заявил агентству, что ведутся переговоры по данному вопросу.

"Заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев обязался провести процедуру санации МУП "Ростовская транспортная компания", а также при необходимости выделить целевую субсидию на погашение задолженности. Также были предоставлены гарантии оплаты текущего ежемесячного потребления электроэнергии. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в очередной раз пошло навстречу руководству города и отменило ограничение электроснабжения", — говорится в сообщении компании.

В сообщении добавляется, что представители оператора трамвайных перевозок объяснили нарушение графика погашения задолженности снижением денежных сборов в связи с реконструкцией улицы Станиславского к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее в городской администрации сообщали, что задолженность возникла из-за снижения пассажиропотока в 2016 году и потери фактических рейсов по объективным причинам: демонтаж трамвайного пути и укладка новой рельсо-шпальной решетки по улице 14-я линия, закрытие маршрутов в праздничные дни, проведение аварийных работ из-за порывов водоводов и подтопления трамвайного полотна. Также сообщалось, что идет работа над планом мероприятий по выводу предприятия из кризисного состояния.

В 2016 году городская администрация приобрела 16 единиц низкопольных трамвайных вагонов с асинхронными электродвигателями модели 71-911Е City Star Тверского вагоностроительного завода. Планируется закупить еще 13 единиц трамвайных вагонов и один трамвай. Приобретенные вагоны выйдут на маршруты Ростова-на-Дону до конца 2017 года.