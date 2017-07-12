Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство кореянки

ТОКИО, 12 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Российский суд приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ по обвинениям в убийстве женщины в Южной Корее, сообщило в среду министерство юстиции этой страны.

"В настоящее время преступник подал заявление на апелляцию. Министерство юстиции и прокуратура (Южной Кореи) будет сотрудничать с российской прокуратурой и принимать меры для того, чтобы в дальнейшем в судебном процессе преступник получил должное наказание", — говорится в опубликованном на сайте министерства сообщении.

По его данным, 37-летний россиянин, имя которого не называется, обвинялся в убийстве 28 февраля 2015 года 29-летней кореянки в лифте жилого дома в Пучхоне в окрестностях Сеула.

Он забрал сумку свой жертвы и скрылся, вылетел на следующий день в Россию, а южнокорейская полиция объявила его розыск через Интерпол.

В июле 2016 года мужчина был арестован российской полицией. Южная Корея потребовала его экстрадиции, но из России последовал отказ, утверждает агентство Рёнхап. Российская прокуратура провела собственное расследование на основе данных, предоставленных южнокорейской полицией, включая записи с камер видеонаблюдения.