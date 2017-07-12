МВД раскрыло схему незаконной обналички денег через салоны связи

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. МВД РФ выявило крупную схему по незаконному обналичиванию денег с помощью салонов связи и терминалов оплаты, через которую "провернули" десятки миллиардов рублей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она рассказала, что подозреваемые в совершении преступления с 2013 года осуществляли незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов, расположенных на территории Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

"Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5 процентов. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей", — сказала Волк.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В настоящее время в отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.