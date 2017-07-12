В убийстве девочки в Хабаровске подозревают мать и ее сожителя

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мать убитой в Хабаровске девочки и ее сожитель подозреваются в убийстве ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Вечером 10 июля во дворе одного из жилых домов Хабаровска было обнаружено тело маленькой девочки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Задержаны 26-летняя мать девочки и ее 38-летний сожитель. В ходе следствия они дали признательные показания и сообщили, что периодически избивали девочку", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 10 июля у маленького ребенка поднялась температура, но пьяные сожители не стали вызывать "скорую", опасаясь, что врачи увидят многочисленные синяки на теле малыша. После того, как больная девочка начала капризничать, подозреваемые начали избивать ребенка, после чего мужчина задушил ее, считает следствие. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые вынесли тело девочки на улицу и положили под дерево, добавляет СК.

По информации следствия, безработные мать девочки и ее сожитель злоупотребляли спиртным и не занимались воспитанием ребенка. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а мать состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязательств.

Следователи также завели дело о халатности должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В СК полагают, что неустановленные лица допустили преступную небрежность, не защитив права и интересы ребенка.