В убийстве девочки в Хабаровске подозревают мать и ее сожителя

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мать убитой в Хабаровске девочки и ее сожитель подозреваются в убийстве ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
"Задержаны 26-летняя мать девочки и ее 38-летний сожитель. В ходе следствия они дали признательные показания и сообщили, что периодически избивали девочку", — говорится в сообщении.
Следователи установили, что 10 июля у маленького ребенка поднялась температура, но пьяные сожители не стали вызывать "скорую", опасаясь, что врачи увидят многочисленные синяки на теле малыша. После того, как больная девочка начала капризничать, подозреваемые начали избивать ребенка, после чего мужчина задушил ее, считает следствие. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые вынесли тело девочки на улицу и положили под дерево, добавляет СК.
Следователи также завели дело о халатности должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В СК полагают, что неустановленные лица допустили преступную небрежность, не защитив права и интересы ребенка.