СК проведет проверку из-за волокиты с делом о нижнетагильском заводе

Ситуация с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле (20)

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. СК РФ проведет служебную проверку из-за волокиты с расследованием дела о невыплате зарплат на нижнетагильском заводе, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ситуацию начали срочно разрешать после того, как рабочие пожаловались президенту Владимиру Путину на то, что директор завода якобы отказывается платить зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства.

По данным следствия, 195 работников не получали зарплату с апреля 2016 по январь 2017 года.

"Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета выехали в Екатеринбург для проверочных мероприятий", — сказала Петренко.