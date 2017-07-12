У берегов Камчатки задержали браконьерское судно с семью тоннами краба

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости. Пограничники задержали в Беринговом море иностранное судно с семью тоннами живого синего краба на борту, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.
"На борту обнаружено более семи тонн живого синего краба. Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. Документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и судовой журнал на судне отсутствуют", — говорится в сообщении.
Крабы были выпущены в естественную среду обитания. Судно планируется доставить в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий.