У берегов Камчатки задержали браконьерское судно с семью тоннами краба

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости. Пограничники задержали в Беринговом море иностранное судно с семью тоннами живого синего краба на борту, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

Отмечается, что судно не было оборудовано техническими средствами контроля. Во время проверки пограничники установили, что его наименование РШ "SP-101", порт приписки Ломе (Тоголезская Республика), экипаж состоит из 17 человек, все граждане Российской Федерации.

"На борту обнаружено более семи тонн живого синего краба. Судно является промысловым и оборудовано для перегрузки и транспортировки краба в живом виде. Документы, дающие право вести промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации, и судовой журнал на судне отсутствуют", — говорится в сообщении.

Крабы были выпущены в естественную среду обитания. Судно планируется доставить в порт Петропавловск-Камчатский для проведения следственных действий.