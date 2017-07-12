В Иркутской области пропали восемь туристов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Восемь туристов из Ростова-на-Дону пропали в Иркутской области, на их поиски вылетел вертолет, сообщается на сайте ГУМЧС по области.
"Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, внимательно изучив возможный маршрут туристов по рекам Онот и Китой, определили опасные участки и разработали план поисков. Сегодня утром на поиски пропавшей группы отправился вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту, врачом поисково-спасательного отряда и сотрудником полиции", — говорится в сообщении.
Спасатели также обследуют акваторию рек из верховьев вниз по течению. Отмечается, что туристы не зарегистрировались в спасательном подразделении, что осложняет поиск и увеличивает его географию. Отсутствие спутниковых средств связи не позволяет определить примерное местонахождение пропавших людей. Искать их будут в течение светового дня.