В Иркутской области пропали восемь туристов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Восемь туристов из Ростова-на-Дону пропали в Иркутской области, на их поиски вылетел вертолет, сообщается на сайте ГУМЧС по области.

По данным ведомства, информация о том, что туристическая группа не вышла в назначенное время на связь с родственниками, поступила в экстренные службы накануне. Уточняется, что в планы туристов входил спортивно-водный поход четвертой категории сложности с 17 июня по 20 июля. Они собирались вертолетом добраться до верховья реки Онот, и затем перейти к реке Китой на северо-восточных склонах Восточных Саян. Группа должна была выйти на связь 3 июля в момент переезда на реку Китой через Иркутск.

"Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, внимательно изучив возможный маршрут туристов по рекам Онот и Китой, определили опасные участки и разработали план поисков. Сегодня утром на поиски пропавшей группы отправился вертолет Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями на борту, врачом поисково-спасательного отряда и сотрудником полиции", — говорится в сообщении.

Спасатели также обследуют акваторию рек из верховьев вниз по течению. Отмечается, что туристы не зарегистрировались в спасательном подразделении, что осложняет поиск и увеличивает его географию. Отсутствие спутниковых средств связи не позволяет определить примерное местонахождение пропавших людей. Искать их будут в течение светового дня.