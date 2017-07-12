Четыре человека пойдут под суд по делу об обрушении дома в Междуреченске

КЕМЕРОВО, 12 июл — РИА Новости. Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко в среду направил в суд уголовное дело об обрушении пятиэтажного жилого дома в Междуреченске, фигурантами которого являются четыре человека, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

Перекрытия в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома в Междуреченске рухнули вечером 31 мая 2016 года. Погибли два человека, еще трое получили травмы. Пострадали 16 квартир и нежилые помещения. Дом снесли, его жители получили компенсацию и материальную помощь от областных властей.

"Обвинение в совершении преступления по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение крупного ущерба", предъявлено собственнику нежилого помещения и трем работникам. После вручения копий обвинительных заключений дело будет направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу", — сказала собеседница агентства.

По версии следствия, владелец нежилого помещения на первом этаже жилого дома за вознаграждение нанял для капитального ремонта части фасадной стены трех людей, не имевших специального строительного образования и не прошедших соответствующую подготовку. Они производили несогласованные строительные работы по капитальному ремонту кладки простенка дома, снимали штукатурку и частично демонтировали кирпичную кладку дома.

В результате уменьшения геометрических размеров сечения простенка нагрузка, действующая на него, превысила его несущую способность. Из-за допущенных нарушений правил безопасности 31 мая 2016 года произошло обрушение части стены дома, двое погибли под завалами, а также причинен крупный ущерб собственникам жилых и нежилых помещений, расположенных в доме, на общую сумму почти 85,5 миллиона рублей.

"Во время следствия все обвиняемые находились под стражей в течение шести месяцев, сейчас они под подпиской о невыезде", — добавила Тушкевич.