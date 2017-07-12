В Омске прокуратура проверит увольнение за отказ "скинуться на подарок"

НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Прокуроры в Омске организовали проверку по информации СМИ о том, что женщине якобы пришлось уволиться из супермаркета из-за отказа "скинуться на подарок" руководству, сообщает в среду прокуратура области.
В ведомстве отметили, что, согласно публикациям, женщина уволилась после отказа "скидываться на подарок заместителю директора". Более того, до сих пор ей не выдана трудовая книжка, и не произведен полный расчет.
Проверку супермаркета прокуратура проведет с привлечением специалистов Гострудинспекции по региону.
По данным СМИ, жительница Омска устроилась в супермаркет "Пятерочка" в начале июня еще до его открытия, не получала зарплату за подготовку магазина к открытию, а затем, проработав месяц кассиром, получила всего около 6 тысяч рублей.