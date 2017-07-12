Мужчину, раненого бывшим зятем-полицейским под Ростовом, прооперировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Мужчина, который был ранен при обстреле полицейским машины на трассе в Ростовской области, прооперирован, он находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в центральной районной больнице Мясниковского района.
"Мужчина прооперирован, он находится в реанимации в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.
Ранее в больнице подчеркнули, что пока рано говорить, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.
Как пояснили в ГУ МВД по региону, подозреваемый в убийстве полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. После проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности его прямые и непосредственные руководители, вплоть до увольнения.