КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Директор частного дома престарелых в поселке Емельяново Красноярского края предстанет перед судом по делу о смерти 18 постояльцев, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

В ведомстве сообщили, что потерпевшими по данному делу признаны 15 человек – родственники 18 умерших постояльцев. Следствием установлено, что с сентября 2011 по июнь 2016 года директор пансионата предоставлял услуги по круглосуточному пребыванию престарелых граждан, постояльцы в возрасте от 78 до 93 лет в среднем успевали прожить в нем около двух недель. При ухудшении здоровья потерпевшим не оказывалась помощь, после чего наступала смерть. Экспертиза выявила существенное нарушение санитарных норм, создающих угрозу жизни и здоровья постояльцев.

"Директор пансионата для престарелых граждан предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти 18 постояльцам вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, директору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее сообщалось, что проверка в отношении пансионата началась летом 2016 года после появления в СМИ информации о ненадлежащем уходе за постояльцами и частых смертях.

В ноябре 2015 года пансионат ООО "Калина красная" был ликвидирован, однако деятельность по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания директор пансионата не прекратил.