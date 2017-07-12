КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Директор частного дома престарелых в поселке Емельяново Красноярского края предстанет перед судом по делу о смерти 18 постояльцев, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.
"Директор пансионата для престарелых граждан предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти 18 постояльцам вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По информации ведомства, директору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
В ноябре 2015 года пансионат ООО "Калина красная" был ликвидирован, однако деятельность по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания директор пансионата не прекратил.