На Дальнем Востоке зарегистрировали более 170 лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Более 170 лесных пожаров зарегистрировано утром в среду на Дальнем Востоке, в течение суток их количество не изменилось, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе горели 173 лесных пожара, новых очагов не возникло. Из 173 пожаров, зарегистрированных на утро среды, 108 горят в Якутии, 34 в Амурской области, 27 в Хабаровском крае. Кроме того, два очага отмечены в Камчатском крае, по одному в Сахалинской и Магаданской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний в минувшие сутки работали 926 человек, 111 единиц техники.