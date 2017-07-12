НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении директора новосибирского "Центра зимних видов спорта", подозреваемого в хищении из бюджета 2,2 миллиона рублей, сообщает СУСК в среду.
Имена обвиняемых в сообщении не уточняются.
По данным следствия, в 2015 году мэрия Новосибирска выделила МАУ "Центр зимних видов спорта" 7,2 миллиона рублей бюджетных средств для установки в ледовом спорткомплексе "Локомотив" в Первомайском районе новой хоккейной коробки.
В СК сообщили, что руководитель учреждения, решив похитить часть выделенных средств, вступил в сговор с 32-летним директором ООО "Маленгрупп" и с использованием служебного положения обеспечил в 2016 году победу компании в конкурсе по определению поставщика оборудования, а затем 24 марта перечислил на счет "Маленгрупп" 7,2 миллиона рублей. В то же время директор ООО купил оборудование у другой компании всего за 5 миллионов рублей.
"Денежной суммой в 2,2 миллиона рублей, являющейся разницей между выделенным из муниципального бюджета финансированием и фактической стоимостью хоккейной коробки, оба фигуранта уголовного дела совместно распорядились по своему усмотрению", — говорится в сообщении.
В управлении добавили, что вину в совершении преступления директор "Маленгрупп" признал полностью, а директор "Центра зимних видов спорта" частично. Следствие ходатайствует перед судом о заключении первого под домашний арест, а второго под стражу.