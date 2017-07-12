В Бурятии площадь пожаров за сутки выросла на 500 гектаров

КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Бурятии за сутки выросла с 1,7 до 2,2 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

За сутки ликвидировано три очага в двух районах региона. Ранее сообщалось, что ночью во вторник в республике горело 1,7 тысячи гектаров леса.

"По состоянию на 0.00 часов 12 июля проводятся работы по тушению 8 лесных пожаров на общей площади около 2,2 тысяч гектаров в Кабанском, Джидинском, Баргузинском, Заиграевском районах Бурятии. Из них 3 очага локализовано, и 5 очагов продолжает действовать", — говорится в сообщении.

На тушении работает 457 человек и 109 единиц техники. В республике продолжает действовать режим ЧС.