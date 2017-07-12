На севере Камчатки горят двести гектаров тундры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — РИА Новости. Сотрудники лесоохраны тушат природный пожар, обнаруженный в 42 километрах от села Тигиль на севере Камчатки, сообщает краевое министерство специальных программ и по делам казачества.

Возгорание было зарегистрировано в результате спутникового мониторинга. По состоянию на 12 июня, площадь пожара составляет 200 гектаров.

"На месте пожара работает десантная группа предприятия "Охрана Камчатских лесов" в составе 10 человек. Работы проводятся с применением вертолета МИ-8 с водосливным устройством", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при необходимости на место тушения пожара будут доставлены дополнительные силы и средства. В настоящее время угрозы селу Тигиль пожар не представляет.

"Вместе с тем, в зоне пожара могут оказаться оленьи пастбища. Для более детальной оценки ситуации на место будет направлен лесничий", — добавил диспетчер "Охраны Камчатских лесов".

Пожароопасный период стартовал на Камчатке 1 мая. За это время в регионе выгорело более 2,5 тысячи гектаров лесов и тундры.