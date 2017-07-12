Российские и китайские пограничники обнаружили браконьеров на реке Амур

ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Российские и китайские пограничники во время совместного рейда по рекам Амур и Уссури обнаружили на китайском берегу два незаконных рыболовецких стана, сообщает погрануправление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в среду.

Патрулирование проводилось в рамках специальной пограничной операции "Пограничное сотрудничество – 2017". Российскую сторону представляли сотрудники погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО во главе с пограничным представителем РФ на Хинганском участке полковником Олегом Матющенко. Китайскую группу возглавил заместитель пограничного представителя КНР на Фуюаньском участке подполковник Ли Хунюань.

"На российских пограничных сторожевых катерах пограничники двух стран прошли более 300 километров по водной границе. В результате патрулирования на китайском берегу реки Амур обнаружен незаконный рыболовецкий стан, задержано два гражданина КНР, уничтожены две лодки типа "Джонка", сети, изъято около 10 экземпляров крупных рыб, в том числе занесенных в Красную книгу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники также провели разъяснительную работу с местным населением в РФ и КНР, жителям рассказали о требованиях режима государственной границы, запрете ее пересечения и ответственности за нарушения.