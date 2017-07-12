Российские и китайские пограничники обнаружили браконьеров на реке Амур

ХАБАРОВСК, 12 июл — РИА Новости. Российские и китайские пограничники во время совместного рейда по рекам Амур и Уссури обнаружили на китайском берегу два незаконных рыболовецких стана, сообщает погрануправление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в среду.
"На российских пограничных сторожевых катерах пограничники двух стран прошли более 300 километров по водной границе. В результате патрулирования на китайском берегу реки Амур обнаружен незаконный рыболовецкий стан, задержано два гражданина КНР, уничтожены две лодки типа "Джонка", сети, изъято около 10 экземпляров крупных рыб, в том числе занесенных в Красную книгу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники также провели разъяснительную работу с местным населением в РФ и КНР, жителям рассказали о требованиях режима государственной границы, запрете ее пересечения и ответственности за нарушения.