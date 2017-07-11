Подозреваемый в стрельбе по автомобилю на трассе в Ростове был полицейским

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе по автомобилю на трассе в Ростове, где погибла девушка, являлся сотрудником тылового подразделения ГУМВД, он уволен, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД РФ по Ростовской области.

Ранее сообщалось, что на трассе Ростов — Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Галина Гагалаева, подозреваемый в обстреле был задержан спустя два часа. По ее словам, установлено, что преступление мужчина совершил на почве ревности.

Как отметили в полиции, мужчина проходил службу в тыловом подразделении областной полиции. Руководство ГУМВД назначило служебную проверку.

"Полицейский, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, уволен из органов внутренних дел… После проведения служебной проверки будут привлечены к дисциплинарной ответственности его непосредственные руководители, вплоть до увольнения ", — говорится в сообщении.