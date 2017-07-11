Под Ростовом неизвестный обстрелял автомобиль, один человек погиб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Неизвестный расстрелял автомобиль на трассе в Ростовской области, один человек погиб, другой госпитализирован, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МВД по региону Наталья Устименко.

"В полицию поступило сообщение о том, что на трассе Ростов – Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. По предварительной информации, от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован", — пояснила Устименко.

Она добавила, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого и его задержание.

Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по данному факту.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства, на месте происшествия работают следователи, криминалисты СК и сотрудники полиции, принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к преступлению", — рассказала агентству старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Галина Гагалаева.