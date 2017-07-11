Судебного пристава в Оренбуржье осудили на 7 лет за взятку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл — РИА Новости. Суд Орска Оренбургской области приговорил женщину к 7 годам колонии за то, что она, будучи судебным приставом, за взятку оказывала должнику консультацию и помогала ему в сокрытии имущества, сообщила региональная прокуратура.

"Установлено, что судебный пристав предложила одному из должников, в отношении которого у нее было заведено исполнительное производство, за взятку в 200 тысяч рублей оказывать консультацию, которая поможет ему избежать описи, ареста или продажи имущества. Женщина внесла в официальный документ ложные сведения об отсутствии у должника имущества", — говорится в сообщении.

Уточняется, что меньшую часть взятки судебный пристав получила лично, а большую часть предполагалось передать через посредника, которого задержали оперативные сотрудники полиции.

Суд признал женщину виновной в служебном подлоге, а также в получении взятки в крупном размере и приговорил ее к 7 годам и двум месяцам колонии общего режима со штрафом в 6 миллионов 20 тысяч рублей. Также суд лишил ее специального звания "юрист 1 класса" и права в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.