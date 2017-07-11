В Хабаровске из-за грозы без электричества остались около 51 тысячи человек

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Около 51 тысячи бытовых потребителей в Хабаровске остались без электричества из-за грозы, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"11 июля в 16.13 (мск — ред.) при грозе действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская" (ДЗО "ДЭК" – "ДРСК") с неуспешным АПВ (автоматическое повторное включение — ред.). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города Хабаровск (около 51 тысячи человек)", — сообщает ведомство.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.