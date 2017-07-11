Москалькова будет ходатайствовать об освобождении осужденного Мамаева

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится в суд с ходатайством об освобождении по болезни осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, сообщает сайт омбудсмена во вторник.

По информации СМИ, 28-летнего Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы все мышцы, 30 июня суд признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера, и назначил наказание в виде 4,5 лет колонии; после оглашения приговора его отправили в "Матросскую тишину".

Как сообщалось ранее, отец Мамаева во вторник пришел к уполномоченному на личный прием. В отчете об итогах приема граждан, опубликованном на сайте омбудсмена, отмечено, что "история молодого мужчины не может не вызывать недоумение".

"Выслушав доводы отца, Татьяна Москалькова заявила, что готова сделать все возможное для перевода Антона Мамаева из СИЗО в больницу для оказания необходимой помощи, а также обратится в суд с ходатайством об освобождении по болезни", — говорится в сообщении на сайте.

Согласно поступившей в аппарат уполномоченного информации, Мамаев уже переведен в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.

Ранее во вторник официальный представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Кристина Белоусова сообщила РИА Новости, что Мамаева направили в московскую больницу на медицинское освидетельствование, которое определит, можно ли содержать его в СИЗО.