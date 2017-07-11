Два нижегородца устроили дебош в машине скорой и избили фельдшера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл – РИА Новости. Нижегородец устроил дебош в машине скорой помощи, а его приятель избил фельдшера, пытаясь залезть в машину вместе с ним, сообщает во вторник региональное следственное управление.

По информации ведомства, сюжет об избиении медика был показан в эфире региональной телекомпании.

По предварительным данным, бригада скорой помощи прибыла по вызову на Звенигородскую улицу в Нижнем Новгороде.

"Пострадавший мужчина, якобы с приступом эпилепсии, был помещен в машину скорой помощи. Его приятель, желая сопровождать знакомого, напал на фельдшера и нанес ему несколько ударов по голове и телу. Пострадавший медик госпитализирован в городскую больницу", — говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники полиции. По данным следствия, "нетрезвый мужчина, помещенный в карету скорой помощи, не желая быть доставленным в больницу, устроил дебош, в ходе которого публично оскорбил правоохранителей".

"В отношении 22-летнего мужчины, оскорбившего полицейского… возбуждено уголовное дело… Кроме того, с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью фельдшера назначена судебно-медицинская экспертиза. После получения результатов указанной экспертизы и будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина, причинившего телесные повреждения медику", — сообщает следственное управление.